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Труа уволил Жерсона Родригеса

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Вингер наигрался и в Франции

Труа уволил Жерсона Родригеса

Фото: estac.fr

Новина українською

Французский "Труа" сообщил, что вингер команды Жерсон Родригес "уволен из клуба".

Объявлено, что это сделано в качестве меры предосторожности. Детальнее о ситуации клуб сообщит позже.

Напомним, что Родригес выступал за "Труа" на правах аренды из "Динамо". У французского клуба было право выкупа.

Ранее у люксембуржца также были проблемы с дисциплиной – его уже исключали из заявки команды на матчи в декабре. Впрочем, после прихода нового тренера Жерсон снова вернулся в основу и стал выходить в составе.

Всего в составе "Труа" он сыграл 12 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: Труа Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
ФК Труа

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Комментарии (10)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.02.2022 в 21:41
Так у него статистика на уровне Месси в Лиге фермеров
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0
0
янковский ян (Запорожье)
16.02.2022 в 21:38
Ого такого я не помню. Можно вернуть досрочно из аренды. Но уволить ? Это как?
Ответить
0
0
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Виктор 2209 (Мехико)
16.02.2022 в 21:27
Как можно уволить игрока?)))
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
16.02.2022 в 21:31
по статье) за пьянство)
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.02.2022 в 21:17
На зарплату в Динамо и пусть сидит себе на лавочке!
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+1
-2
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ascent (Луксор)
16.02.2022 в 20:37
Динамовский чемодан...
Ответить
+2
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
16.02.2022 в 21:36
Без ручки
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+1
0
royalstas (Вінниця)
16.02.2022 в 20:34
Лол.... після таких приколів я щось дуже сумніваюсь що хтось хоч якісь гроші захоче за нього давати.....
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
16.02.2022 в 20:38
На совсем крайний случай есть клуб из портового города на берегу Чёрного моря:))
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+2
-4
ZSTV1223 (Черкаси)
16.02.2022 в 20:48
Трабзонспор ?
+3
-2


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