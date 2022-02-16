Труа уволил Жерсона Родригеса

Французский " Труа " сообщил, что вингер команды Жерсон Родригес "уволен из клуба".

Объявлено, что это сделано в качестве меры предосторожности. Детальнее о ситуации клуб сообщит позже.

Напомним, что Родригес выступал за "Труа" на правах аренды из "Динамо". У французского клуба было право выкупа.

Ранее у люксембуржца также были проблемы с дисциплиной – его уже исключали из заявки команды на матчи в декабре. Впрочем, после прихода нового тренера Жерсон снова вернулся в основу и стал выходить в составе.

Всего в составе "Труа" он сыграл 12 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 1 ассист.