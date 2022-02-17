Украинский защитник сменил клуб в Беларуси

Украинский защитник Евгений Чаговец стал игроком брестского "Руха".

Контракт 23-летнего украинца рассчитан до конца 2022 года, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Карьеру футболиста он начинал в харьковской футбольной школе "Олимпик". В 2015-м перешел в донецкий "Шахтер", где выступал в составе молодежной команды. Является участником Юношеской лиги УЕФА-2017/18, в групповом этапе играл против "Наполи" и "Манчестер Сити".

Последним его клубом был "Минск", за который он выступал с 2019 года. В составе белорусского клуба Чаговец провел 62 поединка в национальном первенстве, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.