Похвалил и покритиковал. Тренер Аталанты оценил игру Малиновского
Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от игры с "Олимпиакосом"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса" и роли Руслана Малиновского в нем.
"Это не будет матч Лиги чемпионов, но для нас это остается европейским вызовом. Соревнование становится очень престижным, вы играете с сильными командами. Выиграть кубок? Не думаю, что об этом говорить корректно, есть более известные клубы. Мы встречаемся с командой, которая занимает первое место в своей лиге, и это возможность понять наш уровень и куда расти, мы не можем ставить перед собой цель выиграть Лигу Европы.
Станет ли Малиновский ключевым игроком в предстоящем матче? Малиновский выдал отличный отрезок в матче с "Ювентусом", но предыдущие поединки были не самыми лучшими. Для нас все игроки важны, сложно говорить о каком-то рейтинге", - приводит слова Гасперини Tutto Atalanta.
Напомним, что матч "Аталанта" - "Олимпиакос" состоится уже сегодня, 17 февраля и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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