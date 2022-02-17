  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Похвалил и покритиковал. Тренер Аталанты оценил игру Малиновского
В тренде

Похвалил и покритиковал. Тренер Аталанты оценил игру Малиновского

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от игры с "Олимпиакосом"

Похвалил и покритиковал. Тренер Аталанты оценил игру Малиновского

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса" и роли Руслана Малиновского в нем.

"Это не будет матч Лиги чемпионов, но для нас это остается европейским вызовом. Соревнование становится очень престижным, вы играете с сильными командами. Выиграть кубок? Не думаю, что об этом говорить корректно, есть более известные клубы. Мы встречаемся с командой, которая занимает первое место в своей лиге, и это возможность понять наш уровень и куда расти, мы не можем ставить перед собой цель выиграть Лигу Европы.

Станет ли Малиновский ключевым игроком в предстоящем матче? Малиновский выдал отличный отрезок в матче с "Ювентусом", но предыдущие поединки были не самыми лучшими. Для нас все игроки важны, сложно говорить о каком-то рейтинге", - приводит слова Гасперини Tutto Atalanta.

Напомним, что матч "Аталанта" - "Олимпиакос" состоится уже сегодня, 17 февраля и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tutto Atalanta

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...