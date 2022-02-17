Похвалил и покритиковал. Тренер Аталанты оценил игру Малиновского

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса" и роли Руслана Малиновского в нем.

"Это не будет матч Лиги чемпионов, но для нас это остается европейским вызовом. Соревнование становится очень престижным, вы играете с сильными командами. Выиграть кубок? Не думаю, что об этом говорить корректно, есть более известные клубы. Мы встречаемся с командой, которая занимает первое место в своей лиге, и это возможность понять наш уровень и куда расти, мы не можем ставить перед собой цель выиграть Лигу Европы.

Станет ли Малиновский ключевым игроком в предстоящем матче? Малиновский выдал отличный отрезок в матче с "Ювентусом", но предыдущие поединки были не самыми лучшими. Для нас все игроки важны, сложно говорить о каком-то рейтинге", - приводит слова Гасперини Tutto Atalanta.