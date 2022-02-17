Жерсон Родригес отреагировал на ситуацию с увольнением из Труа

Вингер "Труа" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат "Динамо", прокомментировал информацию, что французский клуб разорвал с ним соглашение.

– Я хочу прокомментировать эту ситуацию, но пока не могу.

– Это правда, что вас отстранили от первой команды?

– Нет, эта информация не соответствует действительности. Это неправда.

– К чему тогда это сообщение на сайте "Труа"?

– Не хочу комментировать. Обратитесь к моему менеджеру, он вам все расскажет, - заявил Родригес.

Читайте также СМИ назвали причины исключения Жерсона Родригеса из состава Труа

Всего в составе "Труа" он сыграл 12 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 1 ассист.