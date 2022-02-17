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Жерсон Родригес отреагировал на ситуацию с увольнением из Труа

Наши за границей
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Родригес опровергнул данную информацию

Жерсон Родригес отреагировал на ситуацию с увольнением из Труа

Фото: estac.fr

Новина українською

Вингер "Труа" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат "Динамо", прокомментировал информацию, что французский клуб разорвал с ним соглашение.

– Я хочу прокомментировать эту ситуацию, но пока не могу.

– Это правда, что вас отстранили от первой команды?

– Нет, эта информация не соответствует действительности. Это неправда.

– К чему тогда это сообщение на сайте "Труа"?

– Не хочу комментировать. Обратитесь к моему менеджеру, он вам все расскажет, - заявил Родригес.

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Всего в составе "Труа" он сыграл 12 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: Динамо (Киев) Труа (Франция) Жерсон Родригес
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Источник:
fanday

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