Жерсон Родригес отреагировал на ситуацию с увольнением из Труа
Родригес опровергнул данную информацию
Фото: estac.fr
Вингер "Труа" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат "Динамо", прокомментировал информацию, что французский клуб разорвал с ним соглашение.
– Я хочу прокомментировать эту ситуацию, но пока не могу.
– Это правда, что вас отстранили от первой команды?
– Нет, эта информация не соответствует действительности. Это неправда.
– К чему тогда это сообщение на сайте "Труа"?
– Не хочу комментировать. Обратитесь к моему менеджеру, он вам все расскажет, - заявил Родригес.
Всего в составе "Труа" он сыграл 12 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:fanday
Популярное сейчас
- Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022
- За Металлист сыграл 14-летний парень. Он забил гол и дважды ассистировал партнерам - ВИДЕО
- ВИДЕО, как Бавария ушла от поражения на 90-й минуте после 20-го ассиста в сезоне от Мюллера
- Бенфику Яремчука могут понизить в классе: названа причина
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...