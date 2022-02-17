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Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч ЛЕ с Олимпиакосом

Наши за границей
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Ждем от Руслана классного матча

Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч ЛЕ с Олимпиакосом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Аталанта" дома сыграет против греческого "Олимпиакоса".

Начало встречи - 22:00 UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини включил Руслана Малиновского в стартовый состав на этот поединок. Украинский хавбек выйдет в основе.

В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний полузащитник принял участие в 26 матчах, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 голевые передачи.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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