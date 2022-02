Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч ЛЕ с Олимпиакосом

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Аталанта" дома сыграет против греческого "Олимпиакоса".

Начало встречи - 22:00 UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини включил Руслана Малиновского в стартовый состав на этот поединок. Украинский хавбек выйдет в основе.

В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний полузащитник принял участие в 26 матчах, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 голевые передачи.

???? Ecco la nostra formazione iniziale!

???? Here's Atalanta line-up to take on @olympiacosfc!#AtalantaOlympiacos #UEL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/5qhBR33Xt9