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Украинский вратарь стал игроком литовского клуба

Наши за границей
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Детали сделки не сообщаются

Украинский вратарь стал игроком литовского клуба

Фото: ФК Минай

Новина українською

25-летний украинский голкипер Сергей Мелашенко стал игроком ФК "Ритеряй", сообщает пресс-служба литовского клуба.

Детали сделки не уточняются.

Последним клубом вратаря был "Нявежис", который украинец покинул в октябре прошлого года. За литовский клуб Мелашенко сыграл 26 матчей: 2 из них отстоял на ноль, а пропустил 55 мячей.

Ранее Сергей защищал цвета таких клубов, как "Десна", "Минай" и "Горняк" (Кривой Рог).

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В статье: Сергей Мелашенко
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Источник:
fkriteriai.lt

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