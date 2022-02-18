Украинский вратарь стал игроком литовского клуба

25-летний украинский голкипер Сергей Мелашенко стал игроком ФК "Ритеряй", сообщает пресс-служба литовского клуба.

Детали сделки не уточняются.

Последним клубом вратаря был "Нявежис", который украинец покинул в октябре прошлого года. За литовский клуб Мелашенко сыграл 26 матчей: 2 из них отстоял на ноль, а пропустил 55 мячей.

Ранее Сергей защищал цвета таких клубов, как "Десна", "Минай" и "Горняк" (Кривой Рог).