Украинский вратарь стал игроком литовского клуба
Детали сделки не сообщаются
Фото: ФК Минай
25-летний украинский голкипер Сергей Мелашенко стал игроком ФК "Ритеряй", сообщает пресс-служба литовского клуба.
Детали сделки не уточняются.
Последним клубом вратаря был "Нявежис", который украинец покинул в октябре прошлого года. За литовский клуб Мелашенко сыграл 26 матчей: 2 из них отстоял на ноль, а пропустил 55 мячей.
Ранее Сергей защищал цвета таких клубов, как "Десна", "Минай" и "Горняк" (Кривой Рог).
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Источник:fkriteriai.lt
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