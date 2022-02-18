Воспитанник Динамо подписал контракт с клубом из Армении

Украинский нападающий Дмитрий Хлебас продолжит карьеру в Армении.

27-летний украинец стал игроком "Урарту" из Еревана, сообщает пресс-служба клуба. О деталях сделки не разглашается.

В новой команде Дмитрий будет выступать под номером 13.

Последним клубом Хлебаса был казахстанский "Ордабасы", который он покинул в конце 2021 года. За казахстанский клуб форвард провел 8 матчей, в которых забил и отметился результативной передачей.

Напомним, что Хлебас является воспитанником "Динамо", за которое впоследствии сыграл два матча, не считая игры за молодежный состав. Также футболист выступал за такие клубы как, "Ворскла", белорусское "Динамо" (Минск), "Десна" и "Колос".