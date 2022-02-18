Вернидуб просмотрит новичков Шерифа в матче с украинской командой
Молдавский клуб проведет спарринг с представителем Второй лиги
Фото: ФК Шериф
Большая группа новичков из разных стран, пополнившая тираспольский "Шериф" этой зимой, очередную порцию игровой практики получит в ближайшую субботу.
Как сообщил украинский наставник молдавской команды Юрий Вернидуб, для не имеющих возможности принимать участие в ответном матче плей-офф Лиги Европы с португальской "Брагой" новых футболистов будет организован контрольный матч с "Балканами".
Выступающий в группе "Б" Второй лиги коллектив из Одесской области прибудет в Тирасполь 19 февраля, где сыграет с "Шерифом" в дневное время.
Для обеих команд эта встреча станет первой в текущем году, так как запланированный на 3 февраля спарринг не состоялся ввиду заболевания группы футболистов "Балкан".
Этой зимой команда Юрия Вернидуба пополнилась большой компанией новичков, среди которых ганцы Патрик Кпозо и Разак Абалора, бразильцы Витор Пернамбуко, и Ренан Гедеш, камерунец Габи Кики, албанец Реги Лушкья, Седрик Бадоло из Буркина-Фасо, казахстанец Данил Анкудинов.
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