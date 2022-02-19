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Яремчук вышел на 87-й минуте ничейного матча Бенфики против середняка чемпионата

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Тренер "орлов" дал украинцу мало игрового времени уже при патовой ситуации

Яремчук вышел на 87-й минуте ничейного матча Бенфики против середняка чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лиссабонская "Бенфика" вчера, 18 февраля, играла в гостях с "Боашвитой" в рамках 23-го раунда чемпионата Португалии. Главный наставник "орлов" Нельсон Вериссиму предпочел в атаке дуэту 20-летнего Рамоса и 22-летнего Нуньеса, а вот украинца Романа Яремчука оставил на скамейке для запасных.

Столичный клуб быстро ошарашил хозяев стадиона и уже к 30-й минуте вел в счете 2:0 благодаря голам Таарабта и Гримальдо. Более того, до перерыва "Бенфика" забила еще один мяч, однако взятие ворот Эвертона было отменено из-за офсайда при контратаке гостей.

Во втором тайме все перевернулось с ног на голову, ведь "орлы" были способны лишь на несколько ударов мимо ворот, а вот попытки "Боашвиты" из количества перешли в качество, и уже к концу матча хозяева дважды отличились, сравнив счет.

Роман Яремчук вышел на поле на 87-й минуте, но успел сделать только три касания мяча. Это второй поединок подряд, когда украинец выходит из лавы для запасных. В общем – четыре матча нападающий не появлялся в стартовом составе.

После этого ничейного результата Бенфика идет на третьей позиции, а разрыв от первого Порту составляет девять очков, но у драконов есть еще игра в запасе. "Боашвита" же занимает 12-е место.

Отметим, что следующий поединок Бенфика проведет в рамках 1/8 Лиги чемпионов против “Аякса”. Встреча намечена на 23 февраля на 22:00 по киевскому времени.

Чемпионат Португалии, 23-й тур

"Боашвита" - "Бенфика" 2:2

Голы: Аффонсо 74, Макута 80 – Таарабт 21, Гримальдо 30

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Боавишта (Порту)
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