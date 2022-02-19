Матч украинца в европейском чемпионате был перенесен из-за сорванной крыши стадиона
Природа не щадит никого
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Вчерашний матч 28-го тура бельгийской Лиги Жюпиле между "Гентом" украинского полузащитника Романа Безуса и "Серен Юнайтед" был перенесен из-за шторма Eunice, который сейчас бурлит у стран южного побережья Северного моря.
Конструкции стадиона "Геламко Арена" не выдержали и поэтому куски крыши арены оторвались и полетели сразу же на парковку. Обломки упали на стоявшие там машины и повредили транспортные средства.
Если шторм снизит свою мощность, то поединок состоится в среду, 23 февраля. Именно на эту дату официально была перенесена встреча.
Отметим, что "Гент" сейчас идет на пятой позиции в чемпионате, уступая четвертому "Андерлехту" пятью очками. До завершения первой части сезона осталось восемь матчей, а затем будет разделение на группы: первые четыре места – чемпионская группа, последующие четыре – группа Лиги Конференций.
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