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Матч украинца в европейском чемпионате был перенесен из-за сорванной крыши стадиона

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Природа не щадит никого

Матч украинца в европейском чемпионате был перенесен из-за сорванной крыши стадиона

Команда 1/Автор невідомий

Новина українською

Вчерашний матч 28-го тура бельгийской Лиги Жюпиле между "Гентом" украинского полузащитника Романа Безуса и "Серен Юнайтед" был перенесен из-за шторма Eunice, который сейчас бурлит у стран южного побережья Северного моря.

Конструкции стадиона "Геламко Арена" не выдержали и поэтому куски крыши арены оторвались и полетели сразу же на парковку. Обломки упали на стоявшие там машины и повредили транспортные средства.

Если шторм снизит свою мощность, то поединок состоится в среду, 23 февраля. Именно на эту дату официально была перенесена встреча.

Отметим, что "Гент" сейчас идет на пятой позиции в чемпионате, уступая четвертому "Андерлехту" пятью очками. До завершения первой части сезона осталось восемь матчей, а затем будет разделение на группы: первые четыре места – чемпионская группа, последующие четыре – группа Лиги Конференций.

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В статье: Роман Безус Гент
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Комментарии (1)
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НикНиколаев (Минск)
19.02.2022 в 13:02
По факту: матч бельгийского Гента, за который выступает Роман Безус, перенесён из-за урагана. А теперь перечитайте ещё раз заголовок: для чего это словоблудие? Зарплата зависит от количества «букафф» в тексте? Хотели интриги? Тогда надо было так: матч одного не очень известного клуба, расположенного на европейском континенте, а, точнее, бельгийского клуба, но не скажем названия, за который выступает один из украинских футболистов, который ранее приглашался в сборную Украины и играл в одном из ведущих клубов Украины, а до этого и в других украинских клубах, так вот, этот матч перенесён по одной очень интригующей причине, о которой мы вам расскажем в другой раз. Следите на нашими новостями! Ура!
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