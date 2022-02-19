Михайленко: Удивился переходу Супряги в Сампдорию
Первая половина сезона была неудачной для Влада
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Бывший главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко прокомментировал трансфер украинского нападающего Владислава Супряги в итальянскую "Сампдорию":
“ – Какие у вас были первые впечатления, когда узнали, что Супряга переходит в “Сампдорию”?
– На самом деле я удивился такому переходу, ведь последние полгода были неудачными для Влада, поэтому стало приятным сюрпризом, что команда Серии А проявила интерес к нему. Я понимаю, что там есть определенные условия, выгодные итальянцам, и они мало что там теряют.
– Возможно, Влад звонил вам и спрашивал совета, стоит ли переходить?
– Нет, он у меня не спрашивал совета (смеется). Мы с ним общались до и после Нового года, но никаких советов не было. Просто слова поддержки от меня и его поздравление с праздниками.
– Как часто общаетесь с Супрягой?
– Я пытался его поддерживать после перехода в киевское Динамо. Я со многими ребятами в хороших отношениях, в частности, с теми игроками, которые в одно время ушли в Зарю. Мы поддерживаем друг друга, и Влад ‒ не исключение. В принципе, общаемся все время.
– Супряга уже успел дебютировать за “Сампдорию”, но дебют не очень удался, ведь он вышел на замену в первом тайме, а во втором его уже забрали с поля. Видели этот поединок?
– Я как раз был дома и смотрел этот матч. Почему его заменили? Мне кажется, что это была больше и тактическая замена. Потому что “Сассуоло” перехватывало инициативу и создавало моменты. Тренер отреагировал на это и сбалансировал немного игру.
То, что он заменил Влада, может, и правильно. Ведь этот парень, Андреа Конти, вышедший вместо Супряги, забил гол. После этого игра уже полностью была под контролем в “Сампдории”.
– Насколько Супряга ответственен? Ведь, чтобы заиграть в Италии, надо, как минимум выучить итальянский язык.
– Все, что касается профессионализма, я здесь вообще не вижу никаких сомнений в нем и думаю, что ему все по силам: выучить язык, адаптироваться и подружиться с партнерами. Не вижу здесь никаких препятствий", - сказал Михайленко.
Напомним, что Супряга работал под руководством Михайленко в "Днепр-1". В общей сложности Владислав провел в команде, которую возглавлял этот украинский специалист, 32 матча, отличившись 15-ю голами и одним ассистом.
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