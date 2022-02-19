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Ничего нового. Ярмоленко снова начнет матч Вест Хэма на скамье для запасных

Наши за границей
(1 голосов)

На этот раз в соперниках крепкий орешек

Ничего нового. Ярмоленко снова начнет матч Вест Хэма на скамье для запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 26-го тура АПЛ состоится дерби двух "Юнайтед": "Вест Хэм" примет "Ньюкасл". Украинский вингер Андрей Ярмоленко снова не вошел в стартовый состав "молотобойцев" на матч чемпионата и начнет встречу со скамейки для запасных.

В этом сезоне игрок еще ни разу не начинал в АПЛ в основной одиннадцатке. А в последний раз он выходил на поле 5 февраля в поединке против нон-лигового "Киддерминстера", сыграв все 120 минут.

Также отметим, что в последних двух встречах лондонцев он не участвовал, проведя их в статусе запасного.

Матч между “Вест Хэмом” и “Ньюкаслом” начнется в 14:30. Напомним, что "молотобойцы" идут пятыми в чемпионате, в то время как "сороки" расположились на 17 месте.

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В статье: Андрей Ярмоленко Ньюкасл Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
19.02.2022 в 14:49
за такие бабки можно посидеть --он же не КОНО за копейки бегать
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Ипать кротоф (Киев)
19.02.2022 в 13:59
С - Стабильность
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