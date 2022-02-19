Ничего нового. Ярмоленко снова начнет матч Вест Хэма на скамье для запасных

В рамках 26-го тура АПЛ состоится дерби двух "Юнайтед": "Вест Хэм" примет "Ньюкасл". Украинский вингер Андрей Ярмоленко снова не вошел в стартовый состав "молотобойцев" на матч чемпионата и начнет встречу со скамейки для запасных.

В этом сезоне игрок еще ни разу не начинал в АПЛ в основной одиннадцатке. А в последний раз он выходил на поле 5 февраля в поединке против нон-лигового "Киддерминстера", сыграв все 120 минут.

Также отметим, что в последних двух встречах лондонцев он не участвовал, проведя их в статусе запасного.

Матч между “Вест Хэмом” и “Ньюкаслом” начнется в 14:30. Напомним, что "молотобойцы" идут пятыми в чемпионате, в то время как "сороки" расположились на 17 месте.