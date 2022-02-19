Супряга в третий раз начнет матч Сампдории на скамье для запасных
Сегодня в соперниках мощный середнячок
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В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Сампдория" примет "Эмполи" на "Стадио Луиджи Феррарис". Украинский нападающий Владислав Супряга начнет поединок со скамьи для запасных.
???? | A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Supriaha, Conti, Vieira, Magnani, Montevago, Trimboli, Rincón.— U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 19, 2022
Третий раз подряд он не выйдет в стартовом составе своей команды. Напомним, что во встрече с Сассуоло он вышел на поле на 36-й минуте, но затем был обратно заменен на 58-й. А матч с "Миланом" Супряга полностью провел на скамье для запасных.
Поединок между "Сампдорией" и "Эмполи" стартует в 16:00.
Отметим, что генуэзцы занимают 16 место в чемпионате Италии, в то время как соперник идет на 11 позиции.
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