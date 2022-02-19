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Супряга в третий раз начнет матч Сампдории на скамье для запасных

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Сегодня в соперниках мощный середнячок

Супряга в третий раз начнет матч Сампдории на скамье для запасных

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Сампдория" примет "Эмполи" на "Стадио Луиджи Феррарис". Украинский нападающий Владислав Супряга начнет поединок со скамьи для запасных.

Третий раз подряд он не выйдет в стартовом составе своей команды. Напомним, что во встрече с Сассуоло он вышел на поле на 36-й минуте, но затем был обратно заменен на 58-й. А матч с "Миланом" Супряга полностью провел на скамье для запасных.

Поединок между "Сампдорией" и "Эмполи" стартует в 16:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

Отметим, что генуэзцы занимают 16 место в чемпионате Италии, в то время как соперник идет на 11 позиции.

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В статье: Сампдория (Генуя) Владислав Супряга Эмполи
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