Богдан Мельник забил третий гол в сезоне за венгерскую Кишварду
Результативный матч
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В чемпионате Венгрии продолжается 21-й тур национального чемпионата. В одном из матчей играли "Кишварда" и "Пакш", которые в итоге расписали результативную ничью 3:3. Один из голов забил украинский защитник "Кишварды" Богдан Мельник.
Он сделал счет 2:0, но затем "Пакш" забил трижды подряд. Ничью "Кишварда" спасла благодаря точному удару Асани на 75-й минуте. Отметим, что за "Кишварду" в этом матче, кроме Мельника, сыграли украинцы Антон Кравченко и Виктор Гей. Артем Одинцов просидел весь матч в запасе.
Добавим, что Богдан Мельник выступает за "Кишварду" с 2017-го года. Для него это третий гол сезона. В Украине Мельник выступал за полтавскую "Ворсклу".
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