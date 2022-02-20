Малиновский второй раз подряд выйдет в старте Аталанты
Гасперини снова доверяет украинцу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 26-го тура Серии А "Фиорентина" встретится с "Аталантой". В основном составе бергамасков появится украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Во второй раз игрок выйдет в стартовой одиннадцатке. Также он появлялся с первых минут матча против "Олимпиакоса" в раунде плей-офф Лиги Европы в минувший четверг.
А вот если принимать во внимание встречи чемпионата, то на прошлой неделе Малиновский вышел из лавы для запасных, но все равно отличился в воротах "Ювентуса".
"Фиорентина" и "Аталанта" стартуют в 13:30.
Baciati dal sole ☀️— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 20, 2022
Sun-kissed ????#FiorentinaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/BNvoEeaLLX
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