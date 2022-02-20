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Малиновский второй раз подряд выйдет в старте Аталанты

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Гасперини снова доверяет украинцу

Малиновский второй раз подряд выйдет в старте Аталанты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 26-го тура Серии А "Фиорентина" встретится с "Аталантой". В основном составе бергамасков появится украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Во второй раз игрок выйдет в стартовой одиннадцатке. Также он появлялся с первых минут матча против "Олимпиакоса" в раунде плей-офф Лиги Европы в минувший четверг.

А вот если принимать во внимание встречи чемпионата, то на прошлой неделе Малиновский вышел из лавы для запасных, но все равно отличился в воротах "Ювентуса".

"Фиорентина" и "Аталанта" стартуют в 13:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция)
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