Малиновский второй раз подряд выйдет в старте Аталанты

В рамках 26-го тура Серии А "Фиорентина" встретится с "Аталантой". В основном составе бергамасков появится украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Во второй раз игрок выйдет в стартовой одиннадцатке. Также он появлялся с первых минут матча против "Олимпиакоса" в раунде плей-офф Лиги Европы в минувший четверг.

А вот если принимать во внимание встречи чемпионата, то на прошлой неделе Малиновский вышел из лавы для запасных, но все равно отличился в воротах "Ювентуса".