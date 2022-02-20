Зозуля: Помним о подвиге Героев Небесной Сотни каждый день

Украинский нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля почтил память Героев Небесной Сотни, погибших на Майдане во время Революции Достоинства в 2014 году:

“Их жизни вошли в историю, их жертвы не были тщетны. Сегодня мы чествуем Героев Небесной Сотни, но помним об их подвиге каждый день.

8 лет украинцы продолжают борьбу за независимость, право свободного выбора, свободу и европейские ценности. Очевидно, что финальная фаза боя уже началась, и мы обязательно победим. Ибо за нами правда, добро, сильная армия и герои на небе.

Вечная память павших за независимость. Слава Украине. Героям Слава”, - написал Зозуля в Фейсбуке.