Зозуля: Помним о подвиге Героев Небесной Сотни каждый день
Тот случай, когда футбол не вне политики
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Украинский нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля почтил память Героев Небесной Сотни, погибших на Майдане во время Революции Достоинства в 2014 году:
“Их жизни вошли в историю, их жертвы не были тщетны. Сегодня мы чествуем Героев Небесной Сотни, но помним об их подвиге каждый день.
8 лет украинцы продолжают борьбу за независимость, право свободного выбора, свободу и европейские ценности. Очевидно, что финальная фаза боя уже началась, и мы обязательно победим. Ибо за нами правда, добро, сильная армия и герои на небе.
Вечная память павших за независимость. Слава Украине. Героям Слава”, - написал Зозуля в Фейсбуке.
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