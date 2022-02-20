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Зозуля: Помним о подвиге Героев Небесной Сотни каждый день

Наши за границей
(5 голосов)

Тот случай, когда футбол не вне политики

Зозуля: Помним о подвиге Героев Небесной Сотни каждый день

zik

Новина українською

Украинский нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля почтил память Героев Небесной Сотни, погибших на Майдане во время Революции Достоинства в 2014 году:

“Их жизни вошли в историю, их жертвы не были тщетны. Сегодня мы чествуем Героев Небесной Сотни, но помним об их подвиге каждый день.

8 лет украинцы продолжают борьбу за независимость, право свободного выбора, свободу и европейские ценности. Очевидно, что финальная фаза боя уже началась, и мы обязательно победим. Ибо за нами правда, добро, сильная армия и герои на небе.

Вечная память павших за независимость. Слава Украине. Героям Слава”, - написал Зозуля в Фейсбуке.

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В статье: Роман Зозуля Революція гідності
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Комментарии (14)
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таврия19752009 (симферополь)
20.02.2022 в 15:41
Зозуля : я с вами ребята .воюйте там хорошо .я пока на пляже в Испании по загораю
Ответить
+3
-3
Arsenals (Днепр)
20.02.2022 в 15:45
коли ти здохнеш - ватноголове?
Ответить
+1
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.02.2022 в 15:59
Не дождежся
+2
0
fato44
20.02.2022 в 15:40
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
20.02.2022 в 15:20
Радує, що в нас є і адекватні футболісти. Респект Зозулі за його громадянську позицію
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+5
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
20.02.2022 в 15:18
Зозуля : Очевидно, что финальная фаза боя уже началась. Эй, там, в окопах ! Машу ручкой ! Обнимаю ! Оцэ, так патриот...
Ответить
+3
-7
Медведь с балалайкой (Харьков)
20.02.2022 в 15:12
Спортсмен, мозгов 2 извилины - чего с него взять
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+5
-8
Arsenals (Днепр)
20.02.2022 в 15:46
повылазили ватные харьковские ублюдки! Уе****й в рашку мразь
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+1
-3
Dmitrich777 (Харьков)
20.02.2022 в 15:04
Классно наверное жить в Испании и строчить посты разные про патриотизм))
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+7
-9
avatar
Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 14:38
Многоуважаемая Редакция, я хотел бы уточнить, а за Зозулю надбавка будет?
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+8
-8
avatar
victor1306 (Мадрид)
20.02.2022 в 14:31
Два галімі піде.р.и знизу, згиньте!
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+9
-7
avatar
Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 14:17
Я так понял патриот Зозуля уже скатку скатывает...
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+10
-11
Эрих Краузе (Koln)
20.02.2022 в 14:13
А кто их убил???
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+7
-7
avatar
Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 14:19
Якщо я вам це скажу, то вб'ють мене.
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+7
-7


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