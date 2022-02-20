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Филиппов: В Риге ребята помогают. Все замечательные пацаны

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинцу нравится в латвийском клубе

Филиппов: В Риге ребята помогают. Все замечательные пацаны

Фото: ФК Рига

Новина українською

Нападающий "Риги", украинец Александр Филиппов поделился впечатлениями после ничьей с "Шахтером" (0:0) в контрольной встрече:

"У нас были неплохие моменты в 1-м тайме, могли забивать. Во 2-м тайме тоже неплохой момент был. Все знают, как с "Шахтером" сложно играть. Они контролируют игру, больше с мячом. Мы пытались перекрывать зоны, прессинговать высоко. Моментами получалось, моментами нет. Игрой доволен.

В "Риге" ребята помогают. Все замечательные пацаны. В этом плане все спокойно. Получаем удовольствие, что и требует от нас тренер.

Очень амбициозный проект. У команды есть цели становиться чемпионами. Пригласили хорошего тренера, приходят достаточно квалифицированные игроки. Поэтому все замечательно", – сказал Филиппов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Филиппов ФК Рига
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Источник:
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Комментарии (2)
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fato44
20.02.2022 в 15:39
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.02.2022 в 15:21
Амбітний проект - стати чемпіонами Латвії. У тебе та Юрченка були шанси показати себе в Бельгії та Німеччині. Яка ваша наступна зупинка? Чемпіонати Естонії, Вірменії, Узбекистану?
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