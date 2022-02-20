Филиппов: В Риге ребята помогают. Все замечательные пацаны

Нападающий "Риги", украинец Александр Филиппов поделился впечатлениями после ничьей с "Шахтером" (0:0) в контрольной встрече:

"У нас были неплохие моменты в 1-м тайме, могли забивать. Во 2-м тайме тоже неплохой момент был. Все знают, как с "Шахтером" сложно играть. Они контролируют игру, больше с мячом. Мы пытались перекрывать зоны, прессинговать высоко. Моментами получалось, моментами нет. Игрой доволен.

В "Риге" ребята помогают. Все замечательные пацаны. В этом плане все спокойно. Получаем удовольствие, что и требует от нас тренер.

Очень амбициозный проект. У команды есть цели становиться чемпионами. Пригласили хорошего тренера, приходят достаточно квалифицированные игроки. Поэтому все замечательно", – сказал Филиппов.