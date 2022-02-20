ВИДЕО, как Малиновский забил за Аталанту, но гол был отменен из-за странного офсайда одноклубника
Еще и Гасперини удалили из-за эмоций
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" и "Аталанта" встречались в рамках 26-го раунда чемпионата Италии. При счете 1:0 в пользу флорентийцев паритет восстановил Руслан Малиновский, но его гол был отменен из-за офсайда.
С левого фланга в направлении украинца была выполнена подача, а Руслан в касание пробил сразу мимо голкипера. Правда, арбитры зафиксировали пассивный офсайд у одноклубника Малиновского Гатебура, хотя он не активно участвовал в эпизоде.
Наиболее эмоциональным был наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини, который был удален за свою слишком бурную реакцию.
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Комментарии (6)
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