ВИДЕО, как Малиновский забил за Аталанту, но гол был отменен из-за странного офсайда одноклубника

"Фиорентина" и "Аталанта" встречались в рамках 26-го раунда чемпионата Италии. При счете 1:0 в пользу флорентийцев паритет восстановил Руслан Малиновский, но его гол был отменен из-за офсайда.

С левого фланга в направлении украинца была выполнена подача, а Руслан в касание пробил сразу мимо голкипера. Правда, арбитры зафиксировали пассивный офсайд у одноклубника Малиновского Гатебура, хотя он не активно участвовал в эпизоде.

Наиболее эмоциональным был наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини, который был удален ​​за свою слишком бурную реакцию.