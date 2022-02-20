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ВИДЕО, как Малиновский забил за Аталанту, но гол был отменен из-за странного офсайда одноклубника

Наши за границей
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(1 голосов)

Еще и Гасперини удалили из-за эмоций

ВИДЕО, как Малиновский забил за Аталанту, но гол был отменен из-за странного офсайда одноклубника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" и "Аталанта" встречались в рамках 26-го раунда чемпионата Италии. При счете 1:0 в пользу флорентийцев паритет восстановил Руслан Малиновский, но его гол был отменен из-за офсайда.

С левого фланга в направлении украинца была выполнена подача, а Руслан в касание пробил сразу мимо голкипера. Правда, арбитры зафиксировали пассивный офсайд у одноклубника Малиновского Гатебура, хотя он не активно участвовал в эпизоде.

Наиболее эмоциональным был наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини, который был удален ​​за свою слишком бурную реакцию.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (6)
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alex 66 (Кременчук)
20.02.2022 в 15:59
Ви мене вибачте, але з одним ударом в ствір воріт матчі виграються дуже рідко, так в Аталанті щось не те.
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0
0
Tasha19
20.02.2022 в 15:58
Ну офсайд дуже сумнівний. Але як же Аталанта здала в порівнянні з минулими сезонами.
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0
0
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Bush_Dima (Чернігів)
20.02.2022 в 15:51
Я так розумію, що той гравець дезорієнтував захисника і судді вирішили, що він все ж в активному офсайді.
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+2
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.02.2022 в 15:49
Ну дуже дивне рішення арбітрів. Гасперіні можна зрозуміти. І ці італійці ще й приїхали наших вчити арбітражу?
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0
-1
download1 (huyersk)
20.02.2022 в 15:40
не розумію, пасивний же офсайд
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0
-1
fato44
20.02.2022 в 15:38
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-2


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