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Сикан забил первый гол через две минуты после выхода на поле. Видео

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Невероятный выход на замену

Сикан забил первый гол через две минуты после выхода на поле. Видео

fc-hansa.de

UA-Футбол
Новина українською

Даниил Сикан забил в матче за "Ганзу" против "Дармштадта". Он вышел на поле на 63 минуте, и уже на 65 забил гол. Это его первый гол после перехода в немецкий клуб.

Даниил перешел в "Ганзу" этой зимой на правах аренды из "Шахтера". Соглашение рассчитано до конца чемпионата. Первую половину сезона Сикан провел играя за донецкий клуб, в основном выходя на замену. В итоге за полгода у форварда 2 гола в 11 матчах УПЛ.

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В статье: Ганза (Росток) Даниил Сикан
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Комментарии (2)
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ZSTV1223 (Черкаси)
20.02.2022 в 16:44
Молодець. Думаю ти обрав правильний шлях. Удачі !!!
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+2
0
ACB (Чернигов)
20.02.2022 в 16:31
С почином, продолжать в том же духе!!
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+1
0


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