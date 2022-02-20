Сикан забил первый гол через две минуты после выхода на поле. Видео
Невероятный выход на замену
fc-hansa.de
Даниил Сикан забил в матче за "Ганзу" против "Дармштадта". Он вышел на поле на 63 минуте, и уже на 65 забил гол. Это его первый гол после перехода в немецкий клуб.
February 20, 2022
Даниил перешел в "Ганзу" этой зимой на правах аренды из "Шахтера". Соглашение рассчитано до конца чемпионата. Первую половину сезона Сикан провел играя за донецкий клуб, в основном выходя на замену. В итоге за полгода у форварда 2 гола в 11 матчах УПЛ.
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