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Малиновский получил вторую лучшую оценку в Аталанте за матч с Фиорентиной

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И это без гола Руслана

Малиновский получил вторую лучшую оценку в Аталанте за матч с Фиорентиной

Фото: https://twitter.com/malinovskyi18

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил вторую лучшую оценку в команде по итогам матча с "Фиорентиной" (0:1) от Sofa Score. У хавбека 7.1 балла за игру.

Лучшим в "Аталанте" стал защитник Мери Демирал с 7.2 баллами.

Абсолютно лучший игрок матча – Николас Гонсалес, отдавший голевую передачу на Пентека.

Следующий матч "Аталанты" с "Олимпиакосом" в Лиге Европы пройдет 24 февраля в 19:45. Первый матч закончился в пользу "бергамасков" со счетом 2:1.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
sofascore.com

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