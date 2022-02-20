Малиновский получил вторую лучшую оценку в Аталанте за матч с Фиорентиной
И это без гола Руслана
Фото: https://twitter.com/malinovskyi18
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил вторую лучшую оценку в команде по итогам матча с "Фиорентиной" (0:1) от Sofa Score. У хавбека 7.1 балла за игру.
Лучшим в "Аталанте" стал защитник Мери Демирал с 7.2 баллами.
Абсолютно лучший игрок матча – Николас Гонсалес, отдавший голевую передачу на Пентека.
Следующий матч "Аталанты" с "Олимпиакосом" в Лиге Европы пройдет 24 февраля в 19:45. Первый матч закончился в пользу "бергамасков" со счетом 2:1.
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Источник:sofascore.com
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