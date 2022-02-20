Малиновский получил вторую лучшую оценку в Аталанте за матч с Фиорентиной

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил вторую лучшую оценку в команде по итогам матча с "Фиорентиной" (0:1) от Sofa Score. У хавбека 7.1 балла за игру.

Лучшим в "Аталанте" стал защитник Мери Демирал с 7.2 баллами.

Абсолютно лучший игрок матча – Николас Гонсалес, отдавший голевую передачу на Пентека.

Следующий матч "Аталанты" с "Олимпиакосом" в Лиге Европы пройдет 24 февраля в 19:45. Первый матч закончился в пользу "бергамасков" со счетом 2:1.