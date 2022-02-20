Борха Валеро об отмененном голе Малиновского: Было ошибкой не посмотреть ВАР

Бывший полузащитник "Фиорентины" прокомментировал отмененный гол полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в очном противостоянии команд. "Офсайд Хатебура не имел значения", – приводит его слова TuttoMercato.

"Самой большой ошибкой было не позвать арбитра Довери посмотреть ВАР, показав ему, что офсайд Хатебура не имеет значения", – сказал Валеро.

Напомним, что на 61-й минуте матча Руслан сравнял счет, но гол был отменен арбитром. ВАР подсказал, что у Хатебура было положение вне игры, хотя игрок не касался мяча.