Борха Валеро об отмененном голе Малиновского: Было ошибкой не посмотреть ВАР
Судья лишил "Аталанты" важных очков
Фото: twitter.com/ACFFiorentinaEN
Бывший полузащитник "Фиорентины" прокомментировал отмененный гол полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в очном противостоянии команд. "Офсайд Хатебура не имел значения", – приводит его слова TuttoMercato.
"Самой большой ошибкой было не позвать арбитра Довери посмотреть ВАР, показав ему, что офсайд Хатебура не имеет значения", – сказал Валеро.
Напомним, что на 61-й минуте матча Руслан сравнял счет, но гол был отменен арбитром. ВАР подсказал, что у Хатебура было положение вне игры, хотя игрок не касался мяча.
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Источник:tuttomercatoweb.com
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Комментарии (4)
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pilips111 (Чернигов)
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Игорь84 (Киев)
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satellite (Харьков)
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