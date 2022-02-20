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Борха Валеро об отмененном голе Малиновского: Было ошибкой не посмотреть ВАР

Наши за границей
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(1 голосов)

Судья лишил "Аталанты" важных очков

Борха Валеро об отмененном голе Малиновского: Было ошибкой не посмотреть ВАР

Фото: twitter.com/ACFFiorentinaEN

Новина українською

Бывший полузащитник "Фиорентины" прокомментировал отмененный гол полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в очном противостоянии команд. "Офсайд Хатебура не имел значения", – приводит его слова TuttoMercato.

"Самой большой ошибкой было не позвать арбитра Довери посмотреть ВАР, показав ему, что офсайд Хатебура не имеет значения", – сказал Валеро.

Напомним, что на 61-й минуте матча Руслан сравнял счет, но гол был отменен арбитром. ВАР подсказал, что у Хатебура было положение вне игры, хотя игрок не касался мяча.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Борха Валеро Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
tuttomercatoweb.com

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Комментарии (4)
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pilips111 (Чернигов)
20.02.2022 в 18:36
Хатебур в двух последних играх лишил Малиновского двух результативных действий - гола и ассиста.
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Игорь84 (Киев)
20.02.2022 в 18:18
Ну что значит "не имел значения"? Защитник фиалок играл по Хатебургу вместо того чтобы выходить на мяч или сближаться с Малиновским. Безусловно, жаль, что это произошло именно в момент гола Руслана, но офсайд зафиксирован абсолютно по делу.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.02.2022 в 18:04
Судья лишил "Аталанты" важных очков (с) - ???????
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avatar
satellite (Харьков)
20.02.2022 в 17:38
Короче...... Чистый гол но его арбитр ,тупо украл.
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