Действия Руслана Малиновского в матче против Фиорентины – Видео
Второй лучший игрок "Аталанты" в действии
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
"Аталанта" в гостях проиграла "Фиорентине" (0:1) в матче 25 тура Серии А. Руслан Малиновский получил вторую лучшую оценку в составе "бергамасков".
Видео действий Руслана Малиновского в матче против "Фиорентины":
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