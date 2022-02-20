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Действия Руслана Малиновского в матче против Фиорентины – Видео

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Второй лучший игрок "Аталанты" в действии

Действия Руслана Малиновского в матче против Фиорентины – Видео

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

"Аталанта" в гостях проиграла "Фиорентине" (0:1) в матче 25 тура Серии А. Руслан Малиновский получил вторую лучшую оценку в составе "бергамасков".

Видео действий Руслана Малиновского в матче против "Фиорентины":

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция)
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