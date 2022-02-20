Игнатенко вышел против Монако на 25 минут

Полузащитник "Бордо" Данил Игнатенко вышел на замену в матче против "Монако" (1:1) в 25-м туре Лиги 1. Украинец вступил в игру на 65 минуте, заменив Ясина Адли.

Игнатенко заработал оценку 6.7 от SofaScore.

Напомним, что в 23-м туре Игнатенко удалился на 72 минуте и пропустил следующий тур.

До перехода в "Бордо" Игнатенко выступал в аренде за "Днепр 1" с осени 2020 года. Контракт 24-летнего украинца с "Шахтером" рассчитан до лета 2023 года.