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Игнатенко вышел против Монако на 25 минут

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Первый матч после удаления

Игнатенко вышел против Монако на 25 минут

Фото: twitter.com/girondins

Новина українською

Полузащитник "Бордо" Данил Игнатенко вышел на замену в матче против "Монако" (1:1) в 25-м туре Лиги 1. Украинец вступил в игру на 65 минуте, заменив Ясина Адли.

Игнатенко заработал оценку 6.7 от SofaScore.

Напомним, что в 23-м туре Игнатенко удалился на 72 минуте и пропустил следующий тур.

До перехода в "Бордо" Игнатенко выступал в аренде за "Днепр 1" с осени 2020 года. Контракт 24-летнего украинца с "Шахтером" рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Бордо Монако Данил Игнатенко
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Источник:
sofascore.com

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