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Мампасси принял российское гражданство - ФОТО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Быстро справился

Мампасси принял российское гражданство - ФОТО

fclm.ru

Новина українською

18-летний украинский защитник Марк Мампасси, который в январе перешел из донецкого "Шахтера" в "Локомотив", принял российское гражданство.

Об этом можно судить, так как клуб заявил его на внутренние соревнования как гражданина России.

Ранее также сообщалось, что "Локомотив" рассматривает вариант натурализации игрока по упрощенному сценарию, который Россия предоставляет жителям оккупированных ей же украинских территорий (Марк родился в Донецке), чтобы футболист не считался легионером в РПЛ.

Мампасси — воспитанник "Шахтера". Также футболист выступал за "Мариуполь" на правах аренды.

В активе игрока 12 матчей и 2 забитых мяча за сборную Украины U-17 и 3 матча за сборную Украины U-19.

Мампасси принял российское гражданство - ФОТО - изображение 1
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В статье: Локомотив (Москва) Марк Мампасси
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Источник:
premierliga.ru

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Комментарии (7)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.02.2022 в 17:00
Тай йух на кольорового , на одного істинного росіянця полегшало на нашій землі .
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0
0
Bonus (Львів)
21.02.2022 в 16:54
Ще б цей чорнобривець змінив прізвище, скажімо на "Пушкін", щоб взагалі не було сумнівів, що він "ісконно руССкій".
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+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
21.02.2022 в 16:48
Шнур - дорожняя!!!
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+3
-1
Ипать кротоф (Киев)
21.02.2022 в 16:48
Стандартно. Шлюхтер только и может, что сепаров любящих руцкий мир растить
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
21.02.2022 в 16:44
неужели про него больше не будет новостей, вот классно бы было
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+2
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
21.02.2022 в 16:25
трошки жаль, але в цілому пох. у нього мабуть і вибору нема було.
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+3
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
21.02.2022 в 16:44
выбор всегда есть, и почему "жаль")
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+1
-2


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