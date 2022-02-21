Мампасси принял российское гражданство - ФОТО

18-летний украинский защитник Марк Мампасси, который в январе перешел из донецкого "Шахтера" в "Локомотив", принял российское гражданство.

Об этом можно судить, так как клуб заявил его на внутренние соревнования как гражданина России.

Ранее также сообщалось, что "Локомотив" рассматривает вариант натурализации игрока по упрощенному сценарию, который Россия предоставляет жителям оккупированных ей же украинских территорий (Марк родился в Донецке), чтобы футболист не считался легионером в РПЛ.

Мампасси — воспитанник "Шахтера". Также футболист выступал за "Мариуполь" на правах аренды.

В активе игрока 12 матчей и 2 забитых мяча за сборную Украины U-17 и 3 матча за сборную Украины U-19.