Белик: Думаю, что Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал переход Евгения Коноплянки в польскую "Краковию" .

"Я надеюсь, что "Краковия" подойдет Коноплянке. Я считаю, что он футболист высокого уровня, который может помочь "Краковии". Также я думаю, что Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины.

Все может быть, особенно, с его мастерством. Надо после этого перехода поймать тонус. Для этого нужно, чтобы у него все получалось и у "Краковии" были хорошие результаты", - сказал Белик.