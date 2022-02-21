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Белик: Думаю, что Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины

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(1 голосов)

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Белик: Думаю, что Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины

Новина українською

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал переход Евгения Коноплянки в польскую "Краковию".

"Я надеюсь, что "Краковия" подойдет Коноплянке. Я считаю, что он футболист высокого уровня, который может помочь "Краковии". Также я думаю, что Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины.

Все может быть, особенно, с его мастерством. Надо после этого перехода поймать тонус. Для этого нужно, чтобы у него все получалось и у "Краковии" были хорошие результаты", - сказал Белик.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Алексей Белик Краковия (Краков)
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Комментарии (5)
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Morphyk7 (Черновцы)
21.02.2022 в 19:54
Тупой? Ещё тупее?
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0
0
kuko (Lviv)
21.02.2022 в 19:47
"..я думаю, что Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины..." - грезит парень.. сны на яву..
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.02.2022 в 19:46
Хіба що збірної пузатих ветеранів.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.02.2022 в 19:35
разве что по блату в какой-нибудь игре при 3:0 на 89-й минуте и выпустят
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
21.02.2022 в 19:21
Это он так плохо думает об уровне сборной?
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+1
0


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