Белик: Думаю, что Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины
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Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал
"Я надеюсь, что "Краковия" подойдет Коноплянке. Я считаю, что он футболист высокого уровня, который может помочь "Краковии". Также я думаю, что Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины.
Все может быть, особенно, с его мастерством. Надо после этого перехода поймать тонус. Для этого нужно, чтобы у него все получалось и у "Краковии" были хорошие результаты", - сказал Белик.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (5)
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Morphyk7 (Черновцы)
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kuko (Lviv)
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ascent (Луксор)
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