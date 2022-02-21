Мампасси - о своих словах, что готов продолжать играть за сборные Украины: Сам себя подставил

Защитник "Локомотива" Марк Мампасси объяснил свои слова о том, что после перехода в московский клуб он готов продолжать играть за юношескую сборную Украины .

— Когда ты только перешел в "Локо", то сказал, что это не помешает продолжить играть за юношескую сборную Украины. Но ты же понимал, что из РПЛ никого не вызывают?

— Честно, сам себя подставил тем заявлением. Мне позвонил журналист и сказал, что нужно дать такую цитату. Ответил: "Напишите". Тогда все уже затихло, а это подлило масла.

Помню, когда подписал предварительный контракт с "Локо" в октябре... Меня предупреждали, что будут звонить журналисты, сказали не брать трубку. Но они как-то нашли номер моей мамы. Скорее всего, через агентов, которые несколько лет назад пытались со мной работать. Там был один нехороший человек, который и дал мамин номер. Еще и наговорил про меня, что я слабохарактерный, необщительный, что у меня проблемы в коллективе. Мама хотела опровергнуть это. Но все перевернули. Получилось не очень, — сказал Мампасси.