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Мампасси - о своих словах, что готов продолжать играть за сборные Украины: Сам себя подставил

Наши за границей
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(1 голосов)

Теперь уж точно дорога закрыта

Мампасси - о своих словах, что готов продолжать играть за сборные Украины: Сам себя подставил

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Новина українською

Защитник "Локомотива" Марк Мампасси объяснил свои слова о том, что после перехода в московский клуб он готов продолжать играть за юношескую сборную Украины.

— Когда ты только перешел в "Локо", то сказал, что это не помешает продолжить играть за юношескую сборную Украины. Но ты же понимал, что из РПЛ никого не вызывают?

— Честно, сам себя подставил тем заявлением. Мне позвонил журналист и сказал, что нужно дать такую цитату. Ответил: "Напишите". Тогда все уже затихло, а это подлило масла.

Помню, когда подписал предварительный контракт с "Локо" в октябре... Меня предупреждали, что будут звонить журналисты, сказали не брать трубку. Но они как-то нашли номер моей мамы. Скорее всего, через агентов, которые несколько лет назад пытались со мной работать. Там был один нехороший человек, который и дал мамин номер. Еще и наговорил про меня, что я слабохарактерный, необщительный, что у меня проблемы в коллективе. Мама хотела опровергнуть это. Но все перевернули. Получилось не очень, — сказал Мампасси.

Напомним, что Мампасси уже получил российское гражданство. В активе игрока 12 матчей и 2 забитых мяча за сборную Украины U-17 и 3 матча за сборную Украины U-19.

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В статье: Локомотив (Москва) Марк Мампасси
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (7)
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fanat_football (Херсон)
21.02.2022 в 22:17
А задница не треснет на двох стульях сидеть? Ушел и все.
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0
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Party555 (Днепр)
21.02.2022 в 22:10
Шаблий продал и будет продавать в Россию И это не первый и не последний раз Именно эту гниду нужно гнать отовсюду и сделать вне закона
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0
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Party555 (Днепр)
21.02.2022 в 22:17
Половина договорняков идёт через Шаблия В большинстве команд 60-70% игроков его подопечные и Шаблий решает как заканчиваются иные матчи
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Alex_ForzaMilan (Київ)
21.02.2022 в 22:26
Потрібно оприлюднити дані (контакти) цього агента без Батьківщини.
0
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Виталий1981 (Україна)
21.02.2022 в 22:10
Чорт з ним.
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0
0
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Extrim4ik (Extreme)
21.02.2022 в 21:57
Сделал выбор такой, молодец, пусть радуется ...Нахрен приставать к нему и тем более к его родне.
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0
0
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Карикатурист (Білозерське)
21.02.2022 в 21:39
"Мама сказала, што я нє слабохарактєрний."
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+3
0


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