Тренер Ганзы: Трудная работа, которую Сикан проделал очень хорошо
Украинец забил свой первый гол за Ганзу
fc-hansa.de
Главный тренер "Ганзы" Йенс Хертель прокомментировал
"После перерыва я хотел, чтобы мы активизировали свои действия. Именно для этого Сикан вышел на смену. Он был целеустремленным и мощно работал корпусом. Трудная работа, которую Даниил проделал очень хорошо", — сказал Хертель.
Добавим, что Сикан, который перебралсяя в Росток из "Шахтера" в январе этого года на правах аренды, уже сыграл за "Ганзу" три матча, забил один мяч и получил одну желтую карточку.
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