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Тренер Ганзы: Трудная работа, которую Сикан проделал очень хорошо

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Украинец забил свой первый гол за Ганзу

Тренер Ганзы: Трудная работа, которую Сикан проделал очень хорошо

fc-hansa.de

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Главный тренер "Ганзы" Йенс Хертель прокомментировал дебютный гол украинского форварда Даниила Сикана за ростокцев, который он провел в воскресном поединке второй немецкой бундеслиги против "Дармштадта" (1:1).

"После перерыва я хотел, чтобы мы активизировали свои действия. Именно для этого Сикан вышел на смену. Он был целеустремленным и мощно работал корпусом. Трудная работа, которую Даниил проделал очень хорошо", — сказал Хертель.

Добавим, что Сикан, который перебралсяя в Росток из "Шахтера" в январе этого года на правах аренды, уже сыграл за "Ганзу" три матча, забил один мяч и получил одну желтую карточку.

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В статье: Ганза (Росток) Даниил Сикан
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Источник:
Hansa-TV

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