Тренер Ганзы: Трудная работа, которую Сикан проделал очень хорошо

Главный тренер "Ганзы" Йенс Хертель прокомментировал дебютный гол украинского форварда Даниила Сикана за ростокцев, который он провел в воскресном поединке второй немецкой бундеслиги против "Дармштадта" (1:1).

"После перерыва я хотел, чтобы мы активизировали свои действия. Именно для этого Сикан вышел на смену. Он был целеустремленным и мощно работал корпусом. Трудная работа, которую Даниил проделал очень хорошо", — сказал Хертель.

Добавим, что Сикан, который перебралсяя в Росток из "Шахтера" в январе этого года на правах аренды, уже сыграл за "Ганзу" три матча, забил один мяч и получил одну желтую карточку.