Сент-Джонстон отправил 19-летнего украинца Кучерявого в аренду в клуб 4-го дивизиона
За полгода Макс поднялся на ступеньку выше
Фото:perthstjohnstonefc.co.uk
19-летний украинский хавбек "Сент-Джонстона" Максим Кучерявый отправился в аренду в команду "Кельты Хартс", который выступает в четвертом по силе дивизионе Шотландии.
Первую половину сезона уроженец Киева провел в аренде в клубе пятого дивизиона "Брихин Сити", где за полгода забил 9 голов и отдал 10 ассистов в 19 матчах, после чего "Сент-Джонстон" досрочно вернул игрока.
Отметим, что прошлый сезон украинец провел в юношеской команде "Сент-Джонстона", после чего клуб
Ранее Кучерявый выступал за сборные Украины U-15 и U-17, а также за киевскую ДЮСШ-15.
????WELCOME TO KELTY, MAX KUCHERIAVYI!????????⚽️— Kelty Hearts FC (@KeltyHeartsFC) February 21, 2022
The highly-rated youngster joins on loan until the end of the season from @StJohnstone, after a successful loan spell at Brechin earlier in the season.
Welcome to New Central Park Max!???????? pic.twitter.com/sDZgK5r5Hb
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