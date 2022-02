Сент-Джонстон отправил 19-летнего украинца Кучерявого в аренду в клуб 4-го дивизиона

19-летний украинский хавбек "Сент-Джонстона" Максим Кучерявый отправился в аренду в команду "Кельты Хартс", который выступает в четвертом по силе дивизионе Шотландии.

Первую половину сезона уроженец Киева провел в аренде в клубе пятого дивизиона "Брихин Сити", где за полгода забил 9 голов и отдал 10 ассистов в 19 матчах, после чего "Сент-Джонстон" досрочно вернул игрока.

Отметим, что прошлый сезон украинец провел в юношеской команде "Сент-Джонстона", после чего клуб предложил ему трехлетний контракт с расчётом на основную команду.

Ранее Кучерявый выступал за сборные Украины U-15 и U-17, а также за киевскую ДЮСШ-15.

????WELCOME TO KELTY, MAX KUCHERIAVYI!????????⚽️



The highly-rated youngster joins on loan until the end of the season from @StJohnstone, after a successful loan spell at Brechin earlier in the season.



Welcome to New Central Park Max!???????? pic.twitter.com/sDZgK5r5Hb