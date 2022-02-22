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Яремчук: Переход Миколенко в Эвертон - не авантюра. Для него это шаг вперед

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец поддержал новичка ливерпульского клуба

Яремчук: Переход Миколенко в Эвертон - не авантюра. Для него это шаг вперед

Everton

Новина українською

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук поделился мнением о переходе украинца Виталия Миколенко из киевского "Динамо" в ливерпульский "Эвертон" в это зимнее трансферное окно.

"Авантюра ли для Миколенко переход в "Эвертон"? Нет, это не авантюра, я с ним разговаривал. Это — топ для него. "Эвертон" — историческая команда с прекрасными болельщиками.

Я думаю, у них прекрасный подбор футболистов. Для него это невероятный шаг вперед", — считает Яремчук.

Отметим, что 22-летний Миколенко сыграл за английскую команду пока три матча во всех турнирах.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.02.2022 в 10:02
.... шаг вперёд и два назад!
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