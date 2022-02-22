Яремчук: Переход Миколенко в Эвертон - не авантюра. Для него это шаг вперед

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук поделился мнением о переходе украинца Виталия Миколенко из киевского "Динамо" в ливерпульский "Эвертон" в это зимнее трансферное окно.

"Авантюра ли для Миколенко переход в "Эвертон"? Нет, это не авантюра, я с ним разговаривал. Это — топ для него. "Эвертон" — историческая команда с прекрасными болельщиками.

Я думаю, у них прекрасный подбор футболистов. Для него это невероятный шаг вперед", — считает Яремчук.