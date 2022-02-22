"Действительно переживал". Яремчук рассказал об опасной травме глаза

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о травме глаза, которую он получил на тренировке в начале февраля.

"Поэтому я и сижу в машине сзади. Действительно, была парочка очень сложных дней, потому что действительно переживал насчет глаза. Потому что такая опасная травма, можно сказать. И сейчас нужно каждые две-три недели проверяться, чтобы все контролировать, и зрение не пропало.

Нет, зрение не испортилось, но было близко к тому, чтобы была опасная травма", — поделился деталями Яремчук.