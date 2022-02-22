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"Действительно переживал". Яремчук рассказал об опасной травме глаза

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Форвард "Бенфики" продолжает проверяться у врача

"Действительно переживал". Яремчук рассказал об опасной травме глаза

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о травме глаза, которую он получил на тренировке в начале февраля.

"Поэтому я и сижу в машине сзади. Действительно, была парочка очень сложных дней, потому что действительно переживал насчет глаза. Потому что такая опасная травма, можно сказать. И сейчас нужно каждые две-три недели проверяться, чтобы все контролировать, и зрение не пропало.

Нет, зрение не испортилось, но было близко к тому, чтобы была опасная травма", — поделился деталями Яремчук.

В нынешнем сезоне Яремчук отыграл 30 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 6 раз ассистировал партнерам.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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