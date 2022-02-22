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Польский журналист: Нынешняя форма Коноплянки недостаточная для игры в чемпионате Польше

Наши за границей
(1 голосов)

Евгению не будет просто

Польский журналист: Нынешняя форма Коноплянки недостаточная для игры в чемпионате Польше

Фото: facebook.com/mkscracovia

Новина українською

Польский журналист Павел Карпьерц дал свою оценку новичку местной "Краковии" - украинскому вингеру Евгению Коноплянке.

"Коноплянка до сих пор остается очень техничным игроком. Он активно тренируется с командой и тренер видит его старания. Однако, его нынешняя форма недостаточная для игры в нашем чемпионате. Заметно, что он хочет поскорее выйти на поле и показать свой уровень. Пока неизвестно, сможет ли он это сделать в следующем туре.

Если тренер и доверит ему место на поле, то точно не в основном составе. У него есть все шансы стать звездой нашего чемпионата. Игроков, которые имеют такое резюме как у Евгения, можно пересчитать на пальцах одной руки. Хотя это не значит, что к нему здесь будут относиться по-особенному. Ему нужно доказывать свой уровень на поле", — сказал Карпьерц.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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Виктор 2209 (Мехико)
22.02.2022 в 18:00
А он еще в сборную хочет....
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 17:43
Ну так постирайте, погладьте...
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Acsakal (Kharkiv)
22.02.2022 в 17:00
Нинішня форма Коноплянки недостатня для гри.
Ответить
0
0
KadimXa (Харьков)
22.02.2022 в 16:40
Ну конечно,он же в форме шахтёра,дайте ему польскую форму и всё.
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+3
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Запорізьке Торпедо (zp)
22.02.2022 в 16:36
хз чего тут больше - то ли недооценки Коны, то ли переоценки уровня ихнего чемпа
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miha (Нежин)
22.02.2022 в 16:31
Його форми недостатньо і для дворового футболу півковичів.
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Savage0059 (Kyiv)
22.02.2022 в 16:26
Йдить в дупу! Ви тут плекаєте чергових "шурікатів"? Хай вам насіння дає хтось інший: мені огидно.
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