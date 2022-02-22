Польский журналист: Нынешняя форма Коноплянки недостаточная для игры в чемпионате Польше

Польский журналист Павел Карпьерц дал свою оценку новичку местной "Краковии" - украинскому вингеру Евгению Коноплянке .

"Коноплянка до сих пор остается очень техничным игроком. Он активно тренируется с командой и тренер видит его старания. Однако, его нынешняя форма недостаточная для игры в нашем чемпионате. Заметно, что он хочет поскорее выйти на поле и показать свой уровень. Пока неизвестно, сможет ли он это сделать в следующем туре.

Если тренер и доверит ему место на поле, то точно не в основном составе. У него есть все шансы стать звездой нашего чемпионата. Игроков, которые имеют такое резюме как у Евгения, можно пересчитать на пальцах одной руки. Хотя это не значит, что к нему здесь будут относиться по-особенному. Ему нужно доказывать свой уровень на поле", — сказал Карпьерц.