Польский журналист: Нынешняя форма Коноплянки недостаточная для игры в чемпионате Польше
Евгению не будет просто
Фото: facebook.com/mkscracovia
Польский журналист Павел Карпьерц дал свою оценку новичку местной "Краковии" - украинскому вингеру
"Коноплянка до сих пор остается очень техничным игроком. Он активно тренируется с командой и тренер видит его старания. Однако, его нынешняя форма недостаточная для игры в нашем чемпионате. Заметно, что он хочет поскорее выйти на поле и показать свой уровень. Пока неизвестно, сможет ли он это сделать в следующем туре.
Если тренер и доверит ему место на поле, то точно не в основном составе. У него есть все шансы стать звездой нашего чемпионата. Игроков, которые имеют такое резюме как у Евгения, можно пересчитать на пальцах одной руки. Хотя это не значит, что к нему здесь будут относиться по-особенному. Ему нужно доказывать свой уровень на поле", — сказал Карпьерц.
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