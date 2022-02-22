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Зинченко: Моя страна принадлежит украинцам. Мы своего не отдадим

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(4 голосов)

Алекс высказал свою позицию

Зинченко: Моя страна принадлежит украинцам. Мы своего не отдадим

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отреагировал на последние события с агрессией России в Украине.

"Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.

Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы своего не отдадим! Слава Украине", – написал Зинченко в Инстаграме.

Отметим, что с 2015 по 2016 годы Александр Зинченко играл в российской "Уфе".

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (4)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
22.02.2022 в 21:48
Лайк.Смерть педірації.Прям відчував що подорослішає Сашко
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.02.2022 в 21:44
Вот кто, кто, а кормильцам лучше молчать! В конце восклицательный знак поставь!
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+1
-5
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Alex_ForzaMilan (Київ)
22.02.2022 в 22:06
Щось тебе останнім часом багато стало, ти вже витягнув з під дивану триколор, щоб зустрічати асвабадітєлєй?
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.02.2022 в 22:20
Триколор - это цвет твоего лица! А ты, видать, уже записался в ряды добровольцев!
0
-1


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