Зинченко: Моя страна принадлежит украинцам. Мы своего не отдадим

Украинский защитник " Манчестер Сити " Александр Зинченко отреагировал на последние события с агрессией России в Украине.

"Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.

Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы своего не отдадим! Слава Украине", – написал Зинченко в Инстаграме.