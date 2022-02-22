Зинченко: Моя страна принадлежит украинцам. Мы своего не отдадим
Алекс высказал свою позицию
Фото Павла Кубанова - УАФ
Украинский защитник "
"Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.
Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы своего не отдадим! Слава Украине", – написал Зинченко в Инстаграме.
Отметим, что с 2015 по 2016 годы Александр Зинченко играл в российской "Уфе".
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