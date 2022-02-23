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"Стыдно, что говорю по-русски". Украинский игрок отреагировал на агрессию РФ

Наши за границей
(4 голосов)

Действия страны-оккупанта не оставили его безразличным

"Стыдно, что говорю по-русски". Украинский игрок отреагировал на агрессию РФ

Фото: pfcludogorets1945

Новина українською

Украинский защитник "Лудогорца" Игорь Пластун отреагировал на обострения российской агрессии против Украины.

"Стыдно, что говорю по-русски", - подписал кадр в сториз Instagram Пластун.

"Стыдно, что говорю по-русски". Украинский игрок отреагировал на агрессию РФ - изображение 1
Фото: instagram.com/igor_plastun

Пластун родился в Киеве. Болельщикам он известен выступлениями за львовские "Карпаты", киевскую "Оболонь", бельгийский "Гент" и болгарский "Лудогорец", где он выступает сейчас.

В нынешнем сезоне он провел 30 матчей за "Лудогорец", в которых забил 1 гол и выполнил 1 ассист. На счету Пластуна также 4 матча за сборную Украины.

К слову, помимо сториз, на аватарке в Instagram Пластуна появилось знамя и герб Украины.

Напомним, что 21 февраля Советом безопасности РФ признал независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", Владимир Путин подписал соответствующий указ. В этот же день российские войска не скрываясь вторглись на территорию Луганской и Донецкой областей.

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В статье: Игорь Пластун Лудогорец (Разград) война с Россией
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Комментарии (5)
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Будєм разбіратся (Київ)
23.02.2022 в 09:37
Знаю багатьох російськомовних патріотів. Але мову справді треба знати
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+2
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
23.02.2022 в 09:35
Мені теж соромно за всіх катсапів і за всіх хто говорить цією калічною говіркою.
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+2
-2
avatar
Litb@rski (Кёльн)
23.02.2022 в 09:28
Стыдиться надо не речи своей , а поступков не правильных
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+2
-4
Acsakal (Kharkiv)
23.02.2022 в 09:58
Наразі неправильним вчинком є продовження вживання мови агресора. Пластуну важче, бо навколо нього розмовляють болгарською, і йому легше вивчити саме цю мову. А тим, хто в Україні, що заважає? Я до 2014 року теж був російськомовним, але зрозумів ще тоді, що відмова від мови агресора є щонайменшим вчинком для запобігання цій агресії. Гадаю, що наші легіонери могли би робити значно більше. Наприклад, закуповувати якісь дефіцитні, але корисні речі для українських вояків. Бо вкладати гроші у власний бутік в Бергамо - це розумно, але малювати пости з долонями в кольорах українського та російського кольорів у рукостисканні - то не надто.
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0
0
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Харьковчанин (Харків)
23.02.2022 в 09:20
Уже 8 лет стыдно, важко але треба переходити з московітскої де є можливість
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+5
-3


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