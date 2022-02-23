"Стыдно, что говорю по-русски". Украинский игрок отреагировал на агрессию РФ
Действия страны-оккупанта не оставили его безразличным
Фото: pfcludogorets1945
Украинский защитник "Лудогорца" Игорь Пластун отреагировал на обострения российской агрессии против Украины.
"Стыдно, что говорю по-русски", - подписал кадр в сториз Instagram Пластун.
Пластун родился в Киеве. Болельщикам он известен выступлениями за львовские "Карпаты", киевскую "Оболонь", бельгийский "Гент" и болгарский "Лудогорец", где он выступает сейчас.
В нынешнем сезоне он провел 30 матчей за "Лудогорец", в которых забил 1 гол и выполнил 1 ассист. На счету Пластуна также 4 матча за сборную Украины.
К слову, помимо сториз, на аватарке в Instagram Пластуна появилось знамя и герб Украины.
Напомним, что 21 февраля Советом безопасности РФ признал независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", Владимир Путин подписал соответствующий указ. В этот же день российские войска не скрываясь вторглись на территорию Луганской и Донецкой областей.
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