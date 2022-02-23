"Стыдно, что говорю по-русски". Украинский игрок отреагировал на агрессию РФ

Украинский защитник "Лудогорца" Игорь Пластун отреагировал на обострения российской агрессии против Украины.

"Стыдно, что говорю по-русски", - подписал кадр в сториз Instagram Пластун.

Фото: instagram.com/igor_plastun

Пластун родился в Киеве. Болельщикам он известен выступлениями за львовские "Карпаты", киевскую "Оболонь", бельгийский "Гент" и болгарский "Лудогорец", где он выступает сейчас.

В нынешнем сезоне он провел 30 матчей за "Лудогорец", в которых забил 1 гол и выполнил 1 ассист. На счету Пластуна также 4 матча за сборную Украины.

К слову, помимо сториз, на аватарке в Instagram Пластуна появилось знамя и герб Украины.

Напомним, что 21 февраля Советом безопасности РФ признал независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", Владимир Путин подписал соответствующий указ. В этот же день российские войска не скрываясь вторглись на территорию Луганской и Донецкой областей.