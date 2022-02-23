Ускорить процесс адаптации. Сампдория наняла для Супряги переводчика

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, который сейчас играет в аренде в "Сампдории", упорно трудится, чтобы адаптироваться в новой команде.

Как сообщает Club Doria 46, генуэзский клуб по-прежнему верит в 22-летнего украинца и предоставил ему переводчика, чтобы ускорить его адаптацию на поле и за его пределами.

Владислав не говорит на английском и итальянском, из-за чего находить взаимопонимание с партнерами по команде ему крайне непросто. Поэтому процесс адаптации может занять больше времени, чем ожидалось.

Напомним, что "Супряга" дебютировал за "Сампдорию", выйдя на замену в первом тайме матча против "Сассуоло" (4:0) в 24-м туре Серии А, но покинул поле уже во второй половине встречи.