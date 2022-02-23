  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ускорить процесс адаптации. Сампдория наняла для Супряги переводчика
В тренде

Ускорить процесс адаптации. Сампдория наняла для Супряги переводчика

Наши за границей
(1 голосов)

Генуэзский клуб по-прежнему верит в украинца

Ускорить процесс адаптации. Сампдория наняла для Супряги переводчика

Фото: sampdoria.it

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, который сейчас играет в аренде в "Сампдории", упорно трудится, чтобы адаптироваться в новой команде.

Как сообщает Club Doria 46, генуэзский клуб по-прежнему верит в 22-летнего украинца и предоставил ему переводчика, чтобы ускорить его адаптацию на поле и за его пределами.

Читайте такжеПрезидент Сампдории: Супряга - молодой игрок. Ему нужно освоиться, есть проблемы с языком

Владислав не говорит на английском и итальянском, из-за чего находить взаимопонимание с партнерами по команде ему крайне непросто. Поэтому процесс адаптации может занять больше времени, чем ожидалось.

Напомним, что "Супряга" дебютировал за "Сампдорию", выйдя на замену в первом тайме матча против "Сассуоло" (4:0) в 24-м туре Серии А, но покинул поле уже во второй половине встречи.

Читайте такжеТренер Сампдории: Супряга молодой, еще не освоился и не в форме

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Club Doria 46

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
uprise (Минск)
23.02.2022 в 14:26
Смех да и только, а все это время его, что не было?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...