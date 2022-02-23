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Украинский игрок попал в сборную тура чемпионата Венгрии

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Украинец отыграл 87 минут в матче против "Уйпешта"

Украинский игрок попал в сборную тура чемпионата Венгрии

Фото: molfehervarfc.hu

Новина українською

Украинский полузащитник "Фехервара" Евгений Макаренко стал одним из лучших игроков 21-го тура чемпионата Венгрии.

30-летний украинец попал в команду 21-го тура по данным InStat. В матче против "Уйпешта" (1:2) он набрал 265 баллов по индексу InStat, что является одним из лучших показателей в туре. В этом поединке он отыграл на поле 87 минут.

В нынешнем сезоне Евгений сыграл 22 матча за "Фехервар", в которых отметился тремя ассистами.

Напомним, что "Фехервар" идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

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В статье: Евгений Макаренко МОЛ Фехервар
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Источник:
molfehervarfc.hu

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