Ярмоленко: Мы – сильная нация, мы на своей земле и правда – за нами
Реакция вингера сборной Украины
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Украинский вингер "Вест Хэма " Андрей Ярмоленко отреагировал на последние события с агрессией России в Украине.
"Призываю каждого украинца объединиться, показать свою верность стране, поддержать нашу армию.
Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина.
Мы – сильная нация, мы на своей земле и правда – за нами!" - написал Ярмоленко.
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Комментарии (1)
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palmotron (Бровари)
23.02.2022 в 22:06
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