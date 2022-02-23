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Ярмоленко: Мы – сильная нация, мы на своей земле и правда – за нами

Наши за границей
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Реакция вингера сборной Украины

Ярмоленко: Мы – сильная нация, мы на своей земле и правда – за нами

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма " Андрей Ярмоленко отреагировал на последние события с агрессией России в Украине.

"Призываю каждого украинца объединиться, показать свою верность стране, поддержать нашу армию.

Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина.

Мы – сильная нация, мы на своей земле и правда – за нами!" - написал Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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palmotron (Бровари)
23.02.2022 в 22:06
Дуже важливі слова! Ми на своїй землі! Нам є що захищати! Хто до нас з мечем прийде - від меча і помре!
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