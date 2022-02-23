Ярмоленко: Мы – сильная нация, мы на своей земле и правда – за нами

Украинский вингер "Вест Хэма " Андрей Ярмоленко отреагировал на последние события с агрессией России в Украине.

"Призываю каждого украинца объединиться, показать свою верность стране, поддержать нашу армию.

Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина.

Мы – сильная нация, мы на своей земле и правда – за нами!" - написал Ярмоленко.