Ротань: Старый Коноплянка вернется. 100%

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал переход Евгения Коноплянки в польскую "Краковию" .

– Тяжелая ситуация. Но знаю Женю, уверен, он из нее выйдет с честью. Он хочет играть. Когда с ним общаешься, видно, что он переживает и над этим работает. Думаю, такой период жизни ему нужно преодолеть. И он обязательно это сделает.

Однозначно, он еще своего последнего слова не сказал. Увидите его во всей красе.

- Старый Коноплянка вернется?

– 100%. Основные качества он не потерял, не стал медленнее в скорости. А что он игрок высочайшего уровня – никого сомнения. Его мысли, нестандартные действия, думаю, любой команде будут в помощь.

Просто ему надо спокойно проанализировать для себя. Найти в себе мотивацию доказать всем, кто его критикует, опять вернуться на прежний уровень. Уверен в нем, что он это сделает.