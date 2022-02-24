Яремчук: Празднованием гола в ворота Аякса я хотел поддержать Украину
Украинец отметил гол в футболке с тризубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал празднование своего гола в ворота "Аякса" (2:2) в Лиге чемпионов.
"Я хотел поддержать свою страну. Я очень много думал об этом (об агрессии РФ по отношению к Украине – прим.) и напуган из-за этой ситуации.
Я хочу немного поддержать мою страну. Клуб поддерживает меня, они разговаривали со мной и желали сделать все, чтобы помочь мне. Я благодарен "Бенфике", но сейчас все в порядке.
Я счастлив. Неважно, играю 5 или 10 минут, я всегда бьюсь за команду, партнеров и фанатов. Я здесь, чтобы забивать, вот чем я занимаюсь", – сказал Яремчук.
Отметим, что сегодня, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.
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