Яремчук: Празднованием гола в ворота Аякса я хотел поддержать Украину

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал празднование своего гола в ворота "Аякса" (2:2) в Лиге чемпионов.

"Я хотел поддержать свою страну. Я очень много думал об этом (об агрессии РФ по отношению к Украине – прим.) и напуган из-за этой ситуации.

Я хочу немного поддержать мою страну. Клуб поддерживает меня, они разговаривали со мной и желали сделать все, чтобы помочь мне. Я благодарен "Бенфике", но сейчас все в порядке.

Я счастлив. Неважно, играю 5 или 10 минут, я всегда бьюсь за команду, партнеров и фанатов. Я здесь, чтобы забивать, вот чем я занимаюсь", – сказал Яремчук.