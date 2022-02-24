Гол, поддержка Украины и другие яркие моменты с участием Романа Яремчука в матче с Аяксом

Роман Яремчук накануне забил гол в ворота "Аякса" в поединке 1/8-й финала Лиги чемпионов, спас для "Бенфики" ничью. Также Роман принял участие еще в нескольких ярких эпизодах матча. А главное – выразил свою поддержку Украине во времена непростой войны с захватчиками-оккупантами. Спасибо, Роман. Объединяемся, украинцы.

Смотрите видеообзор всех действий Романа Яремчука в матче с "Аяксом".