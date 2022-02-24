  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гол, поддержка Украины и другие яркие моменты с участием Романа Яремчука в матче с Аяксом
В тренде

Гол, поддержка Украины и другие яркие моменты с участием Романа Яремчука в матче с Аяксом

Наши за границей
(1 голосов)
Гол, поддержка Украины и другие яркие моменты с участием Романа Яремчука в матче с Аяксом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Роман Яремчук накануне забил гол в ворота "Аякса" в поединке 1/8-й финала Лиги чемпионов, спас для "Бенфики" ничью. Также Роман принял участие еще в нескольких ярких эпизодах матча. А главное – выразил свою поддержку Украине во времена непростой войны с захватчиками-оккупантами. Спасибо, Роман. Объединяемся, украинцы.

Смотрите видеообзор всех действий Романа Яремчука в матче с "Аяксом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...