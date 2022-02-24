Малиновский: Прямо сейчас Украина под ударом. Пожалуйста, расскажите другим
Руслан высказался в своих социальных сетях
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник итальянской "Аталанты" и нашей национальной сборной Руслан Малиновский прокомментировал вторжение РФ на территорию суверенной Украины.
Хавбек поделился картой ударов.
"Украина под ударом прямо СЕЙЧАС. Пожалуйста, расскажите другим и молитесь за нашу страну!"
Ukraine under attack right NOW.— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 24, 2022
Please, spread the word and pray for our country! ???????? pic.twitter.com/i0WwSVIPJ8
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
24.02.2022 в 11:57
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