Малиновский: Прямо сейчас Украина под ударом. Пожалуйста, расскажите другим

Полузащитник итальянской "Аталанты" и нашей национальной сборной Руслан Малиновский прокомментировал вторжение РФ на территорию суверенной Украины.

Хавбек поделился картой ударов.

Ukraine under attack right NOW.

Please, spread the word and pray for our country! ???????? pic.twitter.com/i0WwSVIPJ8