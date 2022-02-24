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Малиновский: Прямо сейчас Украина под ударом. Пожалуйста, расскажите другим

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан высказался в своих социальных сетях

Малиновский: Прямо сейчас Украина под ударом. Пожалуйста, расскажите другим

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник итальянской "Аталанты" и нашей национальной сборной Руслан Малиновский прокомментировал вторжение РФ на территорию суверенной Украины.

Хавбек поделился картой ударов.

"Украина под ударом прямо СЕЙЧАС. Пожалуйста, расскажите другим и молитесь за нашу страну!"

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В статье: Руслан Малиновский война с Россией
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
24.02.2022 в 11:57
Та невже?! А жіночка твоя такої ж думки?
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