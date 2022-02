Славия: Клуб предложил помощь семьям Качарабы и Таловерова. Мы выражаем нашу поддержку Украине

Пресс-служба "Славии" выступила с заявлением на фоне войны Украины с рф.

There are things far beyond the borders of football. Taras Kacharaba and Maksym Taloverov have maximum support from Slavia. The club offered them and their families all available help if necessary. We express our support for Ukraine and wish strength to all Ukrainians. ???????? pic.twitter.com/cu7n8ml230