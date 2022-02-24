Ракицкий: Я - Украинец! Украине Мир! Стоп войне!

32-летний украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий отреагировал на широкомасштабное вторжение войск РФ на территорию Украины.

"Я - Украинец! Украине Мир! Стоп войне!", - написал Ракицкий в своем Instagram.

Ярослав Ракицкий выступает за российский клуб с 2019 года.

Отметим, что сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.