Ракицкий: Я - Украинец! Украине Мир! Стоп войне!
Наконец-то прозрел?
32-летний украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий отреагировал на широкомасштабное вторжение войск РФ на территорию Украины.
"Я - Украинец! Украине Мир! Стоп войне!", - написал Ракицкий в своем Instagram.
Ярослав Ракицкий выступает за российский клуб с 2019 года.
Отметим, что сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.
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Источник:Instagram
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