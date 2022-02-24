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Ракицкий: Я - Украинец! Украине Мир! Стоп войне!

Наши за границей
(2 голосов)

Наконец-то прозрел?

Ракицкий: Я - Украинец! Украине Мир! Стоп войне!

Новина українською

32-летний украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий отреагировал на широкомасштабное вторжение войск РФ на территорию Украины.

"Я - Украинец! Украине Мир! Стоп войне!", - написал Ракицкий в своем Instagram.

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Ярослав Ракицкий выступает за российский клуб с 2019 года.

Отметим, что сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург) война с Россией
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.02.2022 в 15:19
Сиди там Ярослав! И молчи лучше! Сволочи!
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Черноморчик (Одесса )
24.02.2022 в 15:09
У меня много знакомых прозрело . Все мне говорили , что ты начинаешь , войны не будет . А сегодня совсем по другому заговорили .
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