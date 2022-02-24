Instagram удалил сообщение Александра Зинченко о пожелании смерти оккупанту путину

Британское издание Daily Mail сообщает, что, по словам Александра Зинченко, его сообщение в Инстаграмме о пожелании смерти президенту РФ, пытающемуся оккупировать всю Украину, было удалено самой компанией. Причина – пресечение жестокости. Журналисты сейчас пытаются получить комментарии от руководства компании, владеющей социальной сетью Instagram.

Напомним, игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко утром 24-го февраля после полноценного вторжения войск РФ на территорию Украины написал на своей странице: "Я надеюсь, что ты здохнешь самой мучительной смертью, мразь!".

Напомним, сегодня, 24-го февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все, кто способен держать в руках оружие, могут его получить для защиты Украины.