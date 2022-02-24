Еще один прозрел. Ордец высказался против войны в Украине

Иван Ордец, бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины, а теперь футболист московского "Динамо" прозрел и отважился передать с территории страны-оккупанта поддержку своей Родине. Ордец выставил в Интсаграм пост с сине-желтым флагом и написал:

"Усім серцем і душею з Україною. НІ ВІЙНІ В УКРАЇНІ!".

Ранее свою позицию из-за ребер высказал еще один "спортсмен вне политики" Ярослав Ракицкий.