Еще один прозрел. Ордец высказался против войны в Украине
Так что, до сих пор "братские народы"?
Иван Ордец, бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины, а теперь футболист московского "Динамо" прозрел и отважился передать с территории страны-оккупанта поддержку своей Родине. Ордец выставил в Интсаграм пост с сине-желтым флагом и написал:
"Усім серцем і душею з Україною. НІ ВІЙНІ В УКРАЇНІ!".
Ранее свою позицию из-за ребер высказал еще один "спортсмен вне политики" Ярослав Ракицкий.
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