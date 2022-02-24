Тимо, Т-44, ну неужели?! Тимощук с территории страны-оккупанта выступил против войны в Украине

Полномасштабное российское вторжение в Украину не оставляет равнодушными никого. Даже таких "непробиваемых" "внеполитиков" как Анатолий Тимощук. Выходец из Волыни, а ныне – житель Питера и носитель георгиевских ленточек высказал свою позицию по поводу событий в Украине. Тимощук опубликовал пост в Инстаграме.

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Напомним, сегодня 24-го февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.