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Тимо, Т-44, ну неужели?! Тимощук с территории страны-оккупанта выступил против войны в Украине

Наши за границей
(2 голосов)

Совесть замучила? Или просто на "отцепитесь"?

Тимо, Т-44, ну неужели?! Тимощук с территории страны-оккупанта выступил против войны в Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полномасштабное российское вторжение в Украину не оставляет равнодушными никого. Даже таких "непробиваемых" "внеполитиков" как Анатолий Тимощук. Выходец из Волыни, а ныне – житель Питера и носитель георгиевских ленточек высказал свою позицию по поводу событий в Украине. Тимощук опубликовал пост в Инстаграме.

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Тимо, Т-44, ну неужели?! Тимощук с территории страны-оккупанта выступил против войны в Украине - изображение 1

Напомним, сегодня 24-го февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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RicoRico (Кривой Рог)
24.02.2022 в 21:30
И не слова про Путина, Россию. Как и Ракитский. Так ото - абы отстали.
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Весела Дача (Кривий Ріг)
24.02.2022 в 21:23
Какой же он чмошник.
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
24.02.2022 в 21:21
Как жаль , что всем русофилам надо было , что бы рашка напала на нас , для того что бы понять что это такое .
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+1
0
RicoRico (Кривой Рог)
24.02.2022 в 21:31
А русофилы и не поняли. Ты думаешь он или Рак уедут из раши, или уедут из Зенита? Просто для галочки написали. Это Кравцы, Зинченко.... Те высказались достойно. А это сопляк.
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+2
0


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