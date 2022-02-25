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Поддержал весь Реал. Перес предложил Лунину и его семьи любую помощь из-за войны рф с Украиной

Наши за границей
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Мадридцы – респект

Поддержал весь Реал. Перес предложил Лунину и его семьи любую помощь из-за войны рф с Украиной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 24 февраля, игроки мадридского "Реала" и главный тренер "меренг" Карло Анчелотти обратились к украинскому голкиперу Андрею Лунину. Также вратаря поддержал президент "сливочных" Флорентино Перес – он предложил 23-летнему футболисту и его семье любую необходимую помощь.

По информации издания Marca, Лунин тренировался в привычном режиме, Андрея очень тронула поддержка клуба.

Вчера, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.

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В статье: Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал (Мадрид) Андрей Лунин война с Россией
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Источник:
Marca

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