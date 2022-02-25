  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коваленко: Все мои мысли только с Украиной
В тренде

Коваленко: Все мои мысли только с Украиной

Наши за границей
(2 голосов)

Украинский хавбек отреагировал на вторжение РФ

Коваленко: Все мои мысли только с Украиной

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко прокомментировал широкомасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.

"Ты сильная, моя страна, все мои мысли только с тобой. Дай сил всем, кто защищает нашу страну", – написал Коваленко в своем Instagram.

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Коваленко война с Россией Специя
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...