Коваленко: Все мои мысли только с Украиной

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко прокомментировал широкомасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.

"Ты сильная, моя страна, все мои мысли только с тобой. Дай сил всем, кто защищает нашу страну", – написал Коваленко в своем Instagram.

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.