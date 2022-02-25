Коваленко: Все мои мысли только с Украиной
Украинский хавбек отреагировал на вторжение РФ
Фото - Олександр Приходько
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко прокомментировал широкомасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.
"Ты сильная, моя страна, все мои мысли только с тобой. Дай сил всем, кто защищает нашу страну", – написал Коваленко в своем Instagram.
Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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