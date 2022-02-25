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"Россия, что ты творишь?" Ребров гневно высказался в адрес оккупантов

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Украинский тренер был в шоке от вторжения РФ

"Россия, что ты творишь?" Ребров гневно высказался в адрес оккупантов

Фото: wikipedia.org / Автор: неизвестен

Новина українською

Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров не скрывал эмоций по поводу трагических событий в Украине.

"Не могу найти слов, чтобы выразить свое возмущение по поводу убийственных действий врага моей родной страны. Для меня это не просто Родина – для меня это самая лучшая страна.

Где бы я ни играл и ни работал, всегда был сердцем из Украины. Сегодня, находясь далеко от Родины, я не могу умерить свой гнев. Россия, что ты творишь? Опомнись!

Весь мир с тобой, Украина! Бог с тобой, Украина! Держимся, правда за нами!", - сказал Сергей Ребров.

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт) война с Россией
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Источник:
zbirna.com

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