"Россия, что ты творишь?" Ребров гневно высказался в адрес оккупантов

Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров не скрывал эмоций по поводу трагических событий в Украине.

"Не могу найти слов, чтобы выразить свое возмущение по поводу убийственных действий врага моей родной страны. Для меня это не просто Родина – для меня это самая лучшая страна.

Где бы я ни играл и ни работал, всегда был сердцем из Украины. Сегодня, находясь далеко от Родины, я не могу умерить свой гнев. Россия, что ты творишь? Опомнись!

Весь мир с тобой, Украина! Бог с тобой, Украина! Держимся, правда за нами!", - сказал Сергей Ребров.