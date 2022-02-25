Дитятьев: Самое страшное для меня, что я ничего не могу сделать
Сил нам всем
Фото: instagram.com/dytiatiev
Украинский защитник "Краковии" Алексей Дитятьев прокомментировал полномасштабное вторжение РФ в Украину.
"Самое страшное для меня, что я ничего не могу сделать. Мои родные, друзья находятся в Новой Каховке. Не могут выехать, прячутся по подвалам. Город оккупирован. Висит тряпка с красно-бело-синими цветами.
Ком в горле. Слова закончились. Сил нам всем", - написал Дитятьев.
Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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