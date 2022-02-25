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Дитятьев: Самое страшное для меня, что я ничего не могу сделать

Наши за границей
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Сил нам всем

Дитятьев: Самое страшное для меня, что я ничего не могу сделать

Фото: instagram.com/dytiatiev

Новина українською

Украинский защитник "Краковии" Алексей Дитятьев прокомментировал полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Самое страшное для меня, что я ничего не могу сделать. Мои родные, друзья находятся в Новой Каховке. Не могут выехать, прячутся по подвалам. Город оккупирован. Висит тряпка с красно-бело-синими цветами.

Ком в горле. Слова закончились. Сил нам всем", - написал Дитятьев.

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Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: Алексей Дитятьев Краковия (Краков) война с Россией
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