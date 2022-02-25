Дитятьев: Самое страшное для меня, что я ничего не могу сделать

Украинский защитник "Краковии" Алексей Дитятьев прокомментировал полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Самое страшное для меня, что я ничего не могу сделать. Мои родные, друзья находятся в Новой Каховке. Не могут выехать, прячутся по подвалам. Город оккупирован. Висит тряпка с красно-бело-синими цветами.

Ком в горле. Слова закончились. Сил нам всем", - написал Дитятьев.