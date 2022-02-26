Миколенко попросил Джонсона и членов Палаты лордов ВБ убедить Европу ввести жесткие санкции против россии
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Everton
Защитник сборной Украины, экс-игрок киевского "Динамо", а ныне – футболист английского "Эвертона" Виталий Миколенко обратился к Премьер-министру Великобритании и другим чиновникам Королевства.
"Мистер Джонсон! Уважаемые члены Палаты лордов и Палаты общин!
Вы лучше всех знаете, что в ближайшие часы и дни будут решены судьба Украины, безопасность границ Европы и будущее континента.
Украинцы искренне благодарны за поддержку и содействие решительным шагам ЕС для прекращения военной агрессии Путина.
Я призываю вас убедить премьер-министра Венгрии и правительство Кипра СРОЧНО поддержать обращение к руководству Европейского Совета и Европейской Комиссии по санкциям:
- отключение России от SWIFT и полное блокирование российских банков;
- закрытие европейского пространства для российской авиации;
- замораживание и конфискация имущества российских олигархов в пользу разрушенной инфраструктуры в Украине;
- отключение российских компаний от MSCI;
- окончательное прекращение "Северного потока-2";
- отказ покупать нефть, газ и уголь из России;
- санкции против Путина и Лаврова.
От скорости принятия решений зависит будущее Украины и всего цивилизованного мира", - написал игрок.
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