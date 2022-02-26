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Миколенко попросил Джонсона и членов Палаты лордов ВБ убедить Европу ввести жесткие санкции против россии

Наши за границей
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Миколенко попросил Джонсона и членов Палаты лордов ВБ убедить Европу ввести жесткие санкции против россии

Everton

UA-Футбол
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Защитник сборной Украины, экс-игрок киевского "Динамо", а ныне – футболист английского "Эвертона" Виталий Миколенко обратился к Премьер-министру Великобритании и другим чиновникам Королевства.

"Мистер Джонсон! Уважаемые члены Палаты лордов и Палаты общин!

Вы лучше всех знаете, что в ближайшие часы и дни будут решены судьба Украины, безопасность границ Европы и будущее континента.

Украинцы искренне благодарны за поддержку и содействие решительным шагам ЕС для прекращения военной агрессии Путина.

Я призываю вас убедить премьер-министра Венгрии и правительство Кипра СРОЧНО поддержать обращение к руководству Европейского Совета и Европейской Комиссии по санкциям:

  • отключение России от SWIFT и полное блокирование российских банков;
  • закрытие европейского пространства для российской авиации;
  • замораживание и конфискация имущества российских олигархов в пользу разрушенной инфраструктуры в Украине;
  • отключение российских компаний от MSCI;
  • окончательное прекращение "Северного потока-2";
  • отказ покупать нефть, газ и уголь из России;
  • санкции против Путина и Лаврова.

От скорости принятия решений зависит будущее Украины и всего цивилизованного мира", - написал игрок.

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В статье: война с Россией
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